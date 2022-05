Venezuela : le pays où les cascades tombent du ciel

C'est un paradis perdu aux confins de l'Amazonie. Une jungle fendue de roches abruptes d'où s'écoulent une multitude de cascades. Son accès est très restreint. Il n'existe qu'un seul vol commercial par semaine. Bienvenue au parc national Canaima en pirogue au milieu du puissant courant de la rivière, en hélicoptère au plus près des immenses parois de pierre, une centaine de touristes affluent chaque jour dans un seul but : contempler le Salto Angel, la plus haute cascade au monde.