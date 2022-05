Vins, châteaux : les trésors méconnus des Corbières

À quelques kilomètres, plus loin, on découvre un patrimoine vieux de 66 millions d'années. Alors qu'au même moment se formait la chaîne des Pyrénées, deux plaques tectoniques s'entrechoquent et font sortir une crête pleine d'histoires, comme l'explique Clara Gartner, chargée de mission Patrimoine Géologique du "Parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes".