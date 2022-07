Visite insolite : le Rocher Saint-Michel du Puy-en-Velay

Quatre-vingt-deux mètres de hauteur et l'envie immédiate de les gravir. Cet après-midi-là, forte chaleur et vent puissant, nous avons tout de même rencontré des courageux. Il y a 268 marches avant d'atteindre l'entrée de cette petite chapelle pré-romane. Des colonnes, des gargouilles et des couleurs. A l'intérieur, quelques bougies, des peintures murales, ce lieu a plus de 1 000 ans.