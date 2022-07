Vivre avec les ours au Groenland

Inuuta Hammeken est chasseur professionnel à Ittoqqortoormiit depuis 40 ans. Ce qu'il observe aujourd'hui, en cette saison, il ne le voyait pas dans sa jeunesse. Un ours polaire arrive à plus d'un kilomètre. Blanc sur blanc, on ne distingue pas grand-chose. Sous la protection du fusil d'Inuuta, nous avançons vers lui. Pas question de le viser, il faut pouvoir l'effrayer. C'est un mâle de plus de trois mètres et 500 kilos, qui court à 45 km/h.