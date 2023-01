Votre histoire : quand la fléchette tombe à... Saint-Yrieix-la-Perche

On trouve toujours leurs gâteaux chez "Le Croquembouche", reprise il y a dix ans par leur ancien employé. Un nouveau gérant qui continue de mettre à l'honneur une autre spécialité locale, la madeleine au chocolat, mais aussi à la framboise et à l'orange. Une fabrication artisanale dont David a même retrouvé la trace en faisant des travaux dans l'arrière-boutique. "On l'a retrouvé en faisant une restauration dans la cheminée. Elle nous est tombée dessus comme ça", a-t-il affirmé.