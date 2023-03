VIDÉO - Voyage au bout de la France sur la presqu'île de Crozon

Dans ce sémaphore, les marins ne peuvent pas vraiment profiter de ce paysage de carte postale. Eux, ils voient en face une autoroute maritime, l’une des plus fréquentées au monde et la baie de Douarnenez où transitent 13 000 bateaux chaque année. Rien ne leur échappe, ils se relaient sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

Mais ici, la règle est claire, le poste ne durera que trois ans. Il faut donc profiter de chaque instant. "De temps en temps, on s’arrête et on regarde et on se dit que ce n’est quand même pas mal d’avoir de la chance de travailler dans un cadre comme celui-là, et d’avoir ça comme bureau", explique Major Alan, guetteur sémaphorique à notre micro. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.