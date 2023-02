VIDÉO - Voyage aux Malouines : à la rencontre des habitants

La règle est claire : aux Malouines, on ne laisse pas sa serviette sur la plage et d'ailleurs, on ne se baigne guère dans l'eau à 8 degrés. Sous leur plumage imperméable, derrière leurs sourcils en bataille, les gorfous-sauteurs savent qu'ils auront à affronter toute leur vie durant, le vent. Ce dernier assure la mise en plis des rares arbustes et fait trembler les habitations.