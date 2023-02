VIDÉO - Voyage aux Malouines : les manchots et les albatros de New Island

Une colonie de manchots papous se trouve sur l'île. Quelques centaines de couples reviennent se reproduire tous les ans au même endroit. La survie de ces manchots dépend des eaux très froides et très riches en poisson de l'océan Austral. Les albatros, eux, se portent plutôt bien aux Malouines. Au total, on en dénombre 500.000 couples. L'archipel joue son rôle de refuge. New Island est une île à part. C'est une réserve qui reçoit des touristes et des scientifiques.