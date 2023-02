VIDÉO - Voyage aux Malouines : la nature sauvage préservée à New Island

À New Island, comme partout aux Malouines et dans les autres îles subantarctiques, les manchots ont été chassés jusqu’au début du XXe siècle pour leur graisse, dont on faisait de l’huile. Tim Stenning et Jenny Sol, les gardiens de l’île, entretiennent un petit musée ouvert aux touristes qui raconte cette histoire : les techniques, les armes, la vie des chasseurs de phoques...