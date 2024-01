De l'Éthiopie au Sénégal, à la découverte des beautés cachées de l'Afrique

De l'Éthiopie au Sénégal, l'Afrique compte de nombreux paysages à couper le souffle. Des plages paradisiaques aux réserves animalières, nos équipes vous offrent un échantillon des merveilles à découvrir sur ce grand continent.

Il faut se faire discret et surtout être patient pour avoir une chance de croiser les éléphants. Nous sommes en Éthiopie, dans une forêt située à 1800 mètres d'altitude où vivent plus d’un millier de leurs espèces, la plus grande population de pachydermes du pays. Annabelle habite dans le pays depuis 20 ans, c’est la première fois qu'elle en voit.

S'ils sont nombreux en ce lieu, c’est parce qu'ils vivent à l'abri du braconnage et du tourisme de masse. Les voies d'accès au parc national de Chebera Churchura sont rares, seuls quelques habitants y entrent parfois illégalement, à leurs risques et périls. Un milieu naturel idéal pour la reproduction des éléphants.

Pour d'autres animaux, c’est la mangrove du Sénégal qui sert de refuge. Il faut embarquer sur une pirogue pour apercevoir les oiseaux. Il y a près de 60.000 nids dans les eaux salées de la Casamance. C’est un paradis des oiseaux migrateurs et certaines espèces locales.

