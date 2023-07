VIDÉO - Transfăgărașan : cette route est l'une des plus mythiques au monde

C'est l'une des routes les plus spectaculaires de la planète. Avec des centaines de virages, 1.500 mètres de dénivelé, la Transfăgărăşan est probablement la route de haute altitude la plus célèbre de Roumanie. Pour cause : elle culmine à près de 2.200 mètres.

Accessible uniquement l'été, cette partie la plus haute a rouvert à la circulation le 21 juin dernier. A quelques jours du jour J, une équipe de TF1 s'est rendue sur place, auprès des équipes de la Compagnie nationale des routes de Roumanie.