VIDÉO - Voyage : découvrez la Vallée des Saints, le "Colorado auvergnat"

Depuis des millions d'années, l'eau et le vent ont façonné cette terre volcanique. Sa couleur provient essentiellement du mélange de minéraux argileux. Une terre unique, qui profite pleinement aux vignobles des alentours. Un décor naturel qui permet à chacun de se laisser porter par son imaginaire. Classée "espace naturel sensible", la vallée des Saints et ses vingt-sept hectares n'ont pas fini d'émerveiller ses visiteurs.

