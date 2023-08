Voyage en Italie : à la découverte des Pouilles

L'Altamura est une succession de plaines, qui regorgent de trésors géologiques. C'est à cheval que notre équipe arrive, sur le gouffre de calcaire. Il s'agit d'un affaissement de 90 mètres de profondeur et près de deux kilomètres de circonférence. On poursuit vers une carrière inattendue. Il y a 25 ans, deux géologues en quête de pétrole ont trouvé 25 000 empreintes de dinosaures. C'est la plus forte concentration au monde. Elles datent de 85 millions d'années.