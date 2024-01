La Désirade, la belle inconnue de Guadeloupe

C'est l'île où Christophe Colomb et ses équipages ont posé le pied le 2 novembre 1493 : la Désirade. Un bijou de la Guadeloupe qui regorge de surprises.

À bord de notre bateau, il faut compter une petite heure pour rejoindre l'île de la Désirade. Nous laissons derrière nous la pointe des châteaux, à l'extrême ouest de la Guadeloupe. Philippe, le patron du bateau, est un Désiradien, le nom des habitants de cette île. Chaque jour, cette commune est desservie par seulement deux rotations maritimes, le seul lien avec l'île principale située à des dizaines de kilomètres.

Notre guide nous emmène voir les plus vieux habitants de l'île. Plus à l'ouest, la mer des Caraïbes mange inexorablement le littoral. Des fossiles de coraux et d'éponges nous rappellent que nous marchons sur ce qui était autrefois le fond de l'océan. L'île compte moins de 1500 habitants, répartis sur une trentaine de kilomètres carrés. Au bourg de sable, la population fait ses courses dans une épicerie ouverte depuis cinq générations.

Pour observer les plus beaux couchers de soleil de la Désirade, il faut monter à la petite chapelle de Notre-Dame du Calvaire. La Désirade est la plus secrète des îles de la Guadeloupe, la plus ancienne des Caraïbes.