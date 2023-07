VIDÉO - Voyager avec 300 euros en poche : première étape de notre défi de l'été à Argelès-sur-mer

Sacs de voyage sur le dos, nous faisons un dernier au revoir au bureau et au ciel gris en direction du bassin méditerranéen avec comme destination, Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Il n'est pas question de prendre l’avion ou de louer une voiture, car c'est trop cher.

Le mode de transport le plus économique qu’on ait trouvé est le train de nuit. Comptez 37 euros par personne pour un trajet dans des couchettes, en première classe, au même prix que la seconde car nous avons acheté nos billets trois mois avant le départ. Nous ne sommes pas les seules à avoir eu la bonne idée. "On gagne une journée, estime une voyageuse dans la vidéo en tête de cet article. On arrive, on va se poser et on ira à la plage tout de suite après."