Voyages : ces collectivités qui démarchent des influenceurs pour attirer les touristes

Teddy et Thomas ne prennent pas des photos souvenir. Ils sont influenceurs touristiques, suivis par plus de 100.000 abonnés sur Instagram. Ils sont accompagnés d'une figurante, et missionnés par le département du Vaucluse pour promouvoir le patrimoine local. Leur mission est d'attirer les touristes en dehors de la saison estivale.

Pendant cinq jours, ils prennent des photos et tournent des vidéos qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux sous l'œil de la chargée de communication du département. Pour ces jours de travail et ceux qui suivront, Teddy et Thomas toucheront 5000 euros.