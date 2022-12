Quand partir en Laponie ? Découvrez la meilleure période pour voyager

Contrairement aux idées reçues, il ne fait pas toujours nuit en Laponie, à partir de mai les nuits sont quasi inexistantes et dès fin juin, le soleil ne se couche quasi plus. Aux mois de juin et de juillet, presque aucune lumière électrique n’est utilisée dans les saisons du fait de la forte luminosité naturelle.

Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, nos journalistes ont rencontré un couple de Français qui, séduit par le charme du lieu et la longueur des journées, a tout quitté il y a quinze ans pour mener une vie simple et rustique, sans eau ni électricité. Il possède 10 hectares de forêts, et une dizaine de cabanons fabriqués pour accueillir les visiteurs. Et cohabite gracieusement avec les Samis, le peuple indigène de la région, réputé pour son élevage de rennes et de cervidés.

Au niveau des loisirs, dans cette région polaire, il y a pourtant l’embarras du choix. Libre à vous d’opter entre pique-nique en bord de lacs gelés, pêche, ou encore baignade dans l’eau glacée pour les plus téméraires. Rivière cachée sous une épaisse couche de glace. Selon une courageuse baigneuse interrogée dans une baignade d’eau glacée, le mois d’avril serait "la meilleure période de l’année" pour se rendre en Laponie, à vous de juger !