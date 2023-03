VIDÉO - Wadis d'Oman : à la découverte des perles du sultanat

Les wadis se développent soit grâce à l'eau de source, soit avec la pluie. Il y en a plus de 60 à Oman, et tous sont différents. L'autre particularité de ces wadis, c'est qu'ils sont pour certains habités. Dans ce pays en grande partie désertique, ces sources d'eau sont précieuses pour la population. Elles sont aussi indispensables pour les plantations, notamment celles des palmiers dattiers que les cultivateurs escaladent à mains nues. Petit à petit, les villages alentour se modernisent pour accueillir des touristes et les infrastructures créées améliorent les conditions de vie des habitants.