Week-end à Aigues-Mortes, une des plus belles villes médiévales d'Europe

Entre un ciel sans nuages et un étang au reflet mauve, il y a les remparts d'Aigues-Mortes, l'une des plus belles villes médiévales de l'Europe. Située à une trentaine de kilomètres de Montpellier et de Nîmes, au cœur de la Petite Camargue, cette ville fortifiée attire chaque année plus d'un million de touristes. Les visiteurs commencent généralement leur visite par le tour des remparts. Une promenade de 1,6 kilomètre à onze mètres du sol, avec d'un côté la lagune et de l'autre le charme des petites maisons couvertes de tuiles rondes.