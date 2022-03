Week-end à Amiens, la ville préférée de Jean-Pierre Pernaut

Le week-end à Amiens (Somme) commence devant un édifice emblématique de la ville, sa cathédrale qui est d'ailleurs le monument gothique le plus vaste au monde. À l'intérieur, la cathédrale du XIIIe siècle paraît gigantesque. Céline Csore, direction de l'action culturelle et du patrimoine d'Amiens, connaît son histoire et ses secrets.