Week-end à Arles, la commune la plus étendue de France

Elle est romaine, contemporaine et sauvage. Entre ses richesses culturelles et ses étendues de Camargue, Arles est une destination multiple qui attire d'abord les amoureux de l'histoire. Nous découvrons ensemble le premier incontournable : l'amphithéâtre. Il trône au centre d'Arles. C'est un témoignage remarquablement bien conservé du passé de l'ancienne colonie romaine. C'est le monument le plus important de la ville, avec 136 mètres de longueur.