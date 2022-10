Week-end à Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie

Lieu de création et d’exposition, la Cité internationale de la tapisserie abrite en son musée quelques-unes des collections les plus prestigieuses. On y trouve également les peintres cartonniers du milieu du XXe, jusqu’aux tapisseries les plus anciennes. Aujourd’hui, la tapisserie a jeté son dévolu sur les films d’animation du maître japonais Hayao Miyazaki.