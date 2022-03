Week-end à Bilbao, une destination à la mode

Pour passer de la vieille ville au Bilbao plus moderne, il faut traverser la rivière. Pour cela, il faut emprunter le Zubizuri, qui signifie pont blanc en basque. En forme de voile de bateau, c'est l'un des plus avant-gardistes de la ville. Le musée Guggenheim se trouve juste de l'autre côté, c'est l'un des incontournables de Bilbao. Vu de l'extérieur, il ressemble, lui aussi, à un navire. Et avant d'y entrer, il faut passer devant son gardien haut en couleur. Il s'agit d'ailleurs de l'une des œuvres les plus emblématiques de la collection du musée : "Puppy" de Jeff Koons.