Week-end à Brême, entre brouillard et eau turquoise

Sur une mer d’accordéon, et malgré un ciel un peu terne, la ville de Brème (Berlin) est épatante : une cathédrale du treizième siècle, un hôtel de ville classé à l’ Unesco, partout des maisons bourgeoises et de jolies ruelles pavées. À Schnoor, on retrouve les rues les plus petites de Brème, entre des maisons très étroites. Aujourd’hui elles sont devenues des commerces.