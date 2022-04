Week-end à Brest, ville mariée à la mer, pour le meilleur et pour le pire

La décoration du restaurant met à l’honneur l’univers maritime, plus particulièrement l'Abeille Bourbon, un navire qui est amarré juste en face. C’est le plus puissant remorqueur de haute mer en Hexagone. Sa mission est de protéger le littoral. Pendant ce séjour, on vous fait aussi découvrir les autres adresses et bons plans de la ville.