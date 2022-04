Week-end à Dinard, un bijou breton

Le voyage commence en bateau. Il est possible d'arriver en train ou en voiture à Saint-Malo et de rejoindre par la mer en profitant de la vue. C'est le premier incontournable du week-end. Il faut compter dix euros par personne l'aller-retour, et Delphine se charge du reste. C'est une traversée qui donne déjà le ton du séjour, un peu hors du temps, et au rythme de la mer. En débarquant, il faut parcourir inévitablement le GR 34, élu sentier de randonnée préférée des Français en 2018.