Week-end à Douarnenez, la ville aux trois ports

L'autre incontournable de Douarnenez, c'est la sardine. Autrefois, les hommes la pêchaient en mer et les femmes travaillaient à terre pour la mettre en conserve. Les habitants de la ville sont même surnommés les Penn Sardin, c'est-à-dire "tête de sardine" en breton. Aujourd'hui encore, on en produit plus de 12 000 tonnes chaque année. Les conserveries sont le cœur battant de la ville. Une seule est ouverte aux touristes. Que découvrir d'autres à Douarnenez ?