Week-end à Gênes, entre palazzo et gastronomie

On commence notre découverte sur d'anciens quais de Gênes avec notre guide. Au musée Galata, elle va nous éclairer sur cet âge d’or qui fit de Gênes la rivale de Venise. Christophe Colomb est son plus célèbre navigateur. Les comptoirs vont de la Méditerranée jusqu’au Proche-Orient. Durant deux siècles, elle sera l’une des cités marchandes les plus prospères d’Europe. Le pouvoir est alors aux mains de quelques grandes familles.