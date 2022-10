Week-end à Gérardmer : tutoyer les sommets

Au fond d'une vallée à 700 mètres d'altitudes, Gérardmer compte 8 000 habitants et voit sa population tripler en période de vacances ou les week-ends. La ville a comme premier atout les grands lacs qui l'entourent. Cela est propice à toutes les activités nautiques. On va vous faire découvrir un des plus grands lacs, celui de Longemer, en paddle. Une fois l'équilibre trouvé, le plaisir de l'effort en pleine nature est total. D'autant que sur les lacs des Vosges, les vagues sont rares, l'eau est pure et fraîche.