Week-end à Gstaad, une station huppée en Suisse

Du plancher des vaches aux pentes himalayennes, notre deuxième incontournable est un aller-retour en haute montagne pour 40 euros et quelques frissons, avec le seul et unique pont suspendu au monde qui relie deux sommets entre eux, à 3 000 mètres. Et si vous êtes plus à l'aise sur la terre ferme, on vous déroule le tapis blanc, celui du Glacier des Diablerets et son légendaire rocher.