Week-end à Interlaken, le paradis des Alpes

Notre premier incontournable est Jungfraubahn, un train qui donne le vertige. Il nous emporte sur neuf kilomètres de rail, creusés dans la montagne, une prouesse qui vous permet d'atteindre la plus haute gare jamais construite en Europe et mettre un pied au royaume du blanc. Vous en aurez le souffle coupé, et pas seulement à cause de la vue. Et pour prouver que vous êtes bien montés ici, vous pouvez faire tamponner votre passeport souvenir.