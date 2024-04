VOYAGE - Week-end à Interlaken, le paradis des Alpes

Comme chaque samedi, TF1 vous emmène en week-end. Cap sur la montagne et la mythique ville d'Interlaken en Suisse. Une balade entre lacs glacés et sommets enneigés.

Déroulez le tapis turquoise, peignez l'horizon en blanc, vous voici au paradis des Alpes ! Une petite cité suisse entre lacs et montagnes qui semble bénie des dieux, et qui a son sport national, que l'on découvre dans le reportage ci-dessus : se hisser à la verticale pour toucher le ciel.

Train d'altitude

On vous a promis les cieux, embarquement à bord d'un train qui donne le vertige : la Jungfraubahn, soit neuf kilomètres de rails creusés dans la montagne. Une prouesse qui permet d'atteindre la plus haute gare jamais construite en Europe. Une fois dans le royaume du blanc, vous en aurez le souffle coupé, et pas seulement à cause de la vue.

La magie des transports helvétiques n'a pas fini d'opérer. Un jardin d'Éden vous ouvre ses portes avec quatorze cascades qui dégringolent des glaciers et font chanter la montagne. Un sentier vous permettra de les admirer de très près. Au réveil, notre mission, c'est de percer un mystère. Pourquoi, des deux lacs d'Interlaken, c'est celui de Brienz que les habitants préfèrent ? Car vous pourrez plonger toute l'année votre pagaie dans ses eaux émeraude et silencieuses. Il vaut mieux éviter la chute, l'eau étant à onze degrés en ce moment.