Week-end à l'Île d'Oléron, un territoire lumineux façonné par la mer et le sel

Cernée par l'océan, parsemée de marais et baignée de soleil, la deuxième plus grande île de l'Hexagone reste sauvage et traditionnelle. Pour commencer notre week-end, rien de tel qu'une balade en Méhari, une voiture de tourisme historique. Avec ses petites roues à l'ancienne et ses couleurs vives, c'est presque une voiture de plage qu'on peut louer à la journée pour sillonner l'île de long en large.