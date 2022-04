Week-end à Loches, une ville royale

Et quelle que soit votre tenue vestimentaire, pour découvrir toute l’âme de la ville, une étape obligatoire : le marché du samedi matin. Sur les étals, de la charcuterie typiquement tourangelle, du fromage de chèvre, des légumes du coin, etc. En toute saison, les ruelles lochoises vivent au rythme du marché. Et pour fêter les paniers bien remplis, les terrasses sont, elles aussi, incontournables.