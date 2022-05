Week-end à Londres, une ville très attachée à ses traditions

La Tamise jaunie doucement et la ville en ombres chinoises nous offre une nouvelle tentation. Il est impossible d'échapper aux effluves de houblon. Au bout d'une ruelle, on trouve le Pub, le Lamb & Flag. Pour ceux qui délaissent la peinte pour la couette, près d'Hyde Park, on déniche un hôtel extravagant et théâtral. Le prix est raisonnable pour le quartier, 80 euros la nuit.