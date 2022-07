Week-end à Narbonne, la petite Florence du Languedoc

Avec un bateau sans permis pour 18 euros la demi-heure, on peut notamment passer sous l'un des rares ponts habité de l'Hexagone. Un coup d'œil sur les berges et on aura envie de s'approcher davantage de ces monuments, des incontournables de la ville. On y trouve l'imposant Palais des Archevêques, à la fois résidence et forteresse, et la cathédrale du XIIIe siècle au style gothique, restée inachevée pour ne pas détruire les remparts.