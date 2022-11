Week-end à Ouessant, une île aux avant-postes

On débarque ensuite sur le petit port de Lampaul, situé au pied du bourg de l’île. C’est là que se concentre toute l’activité insulaire. Dans ce bourg se trouve notre bon plan logement : Le Prat Meur, une chambre d'hôtes. Le propriétaire propose plusieurs chambres imprégnées d’une atmosphère maritime. Et après une nuit bercée par la lumière des phares, on part en quête des lieux et patrimoines insolites d’Ouessant.