Week-end à Rodez, la capitale de l'Outre-noir

Entourée de verdures, avec ses édifices aux teintes rosées et ses nuances de noir, Rodez (Aveyron) est une ville pleine de contraste. Pour la découvrir, nous avons pris notre carnet et nos pinceaux et c'est parti pour un cours de dessin spécial carnet de voyage. Angélique Ruelle nous a donné rendez-vous au pied de la cathédrale. Symbole de la ville, c'est le bâtiment qu'elle peint le plus.