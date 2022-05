Week-end de l’Ascension : il n’est pas trop tard pour réserver

Avouons-le, ça nous a pris du temps. Mais après quelques recherches, nous avons trouvé de la disponibilité dans le Loiret. Première astuce, sortir des sentiers battus et il faut aussi avoir un peu de chance. "Nous avons cinq tonneaux disponibles parce qu'ils viennent d'ouvrir aujourd'hui. On a deux lits simples et deux lits doubles, c'est 89 euros la nuit", a indiqué Sophie Doutre, assistante de direction du "Camping de la Maltournée" à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret).