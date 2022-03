Zoom : au fil de la Vézère

Elle sait se montrer mystérieuse, un peu secrète, souvent sauvage. La Vézère glisse dans une vallée de Dordogne et nous allons nous laisser porter. Nous débutons notre descente de la Vézère à Montignac. C'est aussi le début de notre plongée dans un espace naturel unique. Philipe Colomy s'entrainait ici lorsqu'il était champion de canoë. Il est aujourd'hui loueur d'embarcations et permet de découvrir les lieux cachés comme le château de Belcayre perché sur son éperon rocheux ou encore le château de Losse abrité par sa végétation et comme suspendu au-dessus de l'eau.