Zoom : l'Auvergne en ballon

Voyager en montgolfière, c'est aller à la rencontre des courants d'air. C'est sentir le souffle de la terre qui respire. Mettez vos pieds dans la nacelle, direction le ciel et l'Auvergne : ses volcans, ses cratères et ses paysages millénaires. Ce dimanche matin, Raphaël Moins pilote et est seul dans sa nacelle avec Agnès. L'aéronaute s'occupe des derniers réglages avant le décollage, et pas question de négliger les consignes de sécurité.