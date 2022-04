Zoom : la Bretagne d'un cap à l'autre

Cap maintenant vers l'Ouest, vers la Côte de granit rose. C'est un littoral coloré par d'immenses rochers, qui attirent les regards sur terre comme en mer. Mais avant de profiter du paysage, ces moussaillons d'un jour doivent d'abord obéir au capitaine Thierry et à son second, Paul. Marcel et sa famille découvrent la voile traditionnelle du début du XXe siècle.