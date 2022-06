Zoom : la route des oasis

Dans la vallée d'Ounila, les oasis se succèdent au fond de la faille creusée par la rivière. Un décor d'ocre et de vert sur des dizaines de kilomètres. Avec ses douze kilomètres de long, l'oasis de Fint est un petit paradis de palmiers et de laurier-rose. La palmeraie de Skoura et les gorges du Dadès sont des merveilles de plus. La vallée du Drâa abrite la plus grande palmeraie du monde avec 220 km de long. Les montagnes de sable de l'Erg de Lihoudi peuvent atteindre plus de dix mètres de haut.