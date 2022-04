Zoom : la route des Rois

C'est une route mythique, l'une des plus anciennes du monde. Une piste caravanière qui a vu passer marchands, pèlerins et soldats pendant 27 siècles. Elle sillonne la Jordanie du nord au sud, sur 400 kilomètres. Une voie sacrée pour les Hébreux, ils espéraient la fouler pour rejoindre la terre promise. Voyage sur la route des Rois, entre montagnes et déserts, à la découverte des merveilles de ce pays du Levant. À 80 kilomètres au sud d'Amman, c'est dans la vallée du Wadi Mujib qu'elle offre son plus beau tableau.