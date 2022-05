Zoom : le royaume d'Elizabeth

Ainsi, derrière son regard de reine et son charme, se cachent des passions que parfois, elle vit dans un pays voisin : la Normandie. Au Haras du Quesnay, avec 180 hectares de pâturages et des purs-sangs parmi les plus performants des chevaux. Au printemps 1967, lors d'un voyage privé, elle a entamé une tournée des Haras français, dont une série devenue culte "The Crown", dévoile aujourd'hui les coulisses.