Zoom : les Cornouailles, la beauté sauvage

Direction le cap sud-ouest de l'Angleterre. La côte sauvage de Cornwall se révèle. Déjà, on se croirait à Belle-Île-en-Mer. Pour Robin Shail, la géologie tient un grand rôle dans cette ressemblance. Sur les roches, on peut distinguer les plaies. Pendant la révolution industrielle, la pierre enrichit la région. L'activité minière a fait vivre beaucoup de Corniques. Si aujourd'hui, l'exploitation n'est plus d'actualité, les ressources sont toujours là.