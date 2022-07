Zoom : les îles sauvages de la Loire

La Loire mérite de se lever tôt. La lumière rasante vient chatouiller les reflets du fleuve, réveiller les oiseaux et secouer les îles endormies. Elles sont des dizaines étalées comme un long archipel sur plus de 1000 km. Bertrand se rend sur l'île de Trèves depuis plus de 30 ans. Environ 70 brebis et dix vaches l'attendent. Ces bêtes profitent d'un cadre unique, loin de l'agitation humaine et protégé par la loi.