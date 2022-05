Zoom : sur la route des pins

Le long du littoral de Nouvelle-Aquitaine, il y a d’un côté la mer, et de l’autre un océan de verdure. Le pin maritime est partout, entre la Gironde, les Landes et jusque dans le Lot-et-Garonne. C’est la plus grande forêt artificielle d’Europe. Les premiers arbres furent plantés à la fin du XVIIIe siècle, et depuis, cela ne s’est jamais arrêté.