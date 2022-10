États-Unis : découvrez le monde sauvage préservé de Yellowstone

Yellowstone est un paradis sauvage, qui tient son nom d'une rivière. Les premiers trappeurs francophones, venus du Nord, l'appelaient "Roche jaune", traduit plus tard "Yellowstone" en anglais. Ils y avaient découvert une faune exceptionnelle, et un territoire immense. Le parc national, fondé en 1872, plus vaste que la Corse, est à cheval sur trois États : Wyoming, Idaho et Montana. Alors pour découvrir sa beauté sauvage et sa grandeur, il faut du temps. Ses territoires sont si vastes qu'un seul voyage ne suffirait pas à l'explorer.