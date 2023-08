REPORTAGE - Asie : voyage au milieu des rois de la jungle

Il faut le chercher parfois pendant des heures. Une traque qui passionne Frédéric Geffroy, président-fondateur de l'association “Planète Tigre”. Après plusieurs heures d'attente, un mal de 200 kilos passe à un mètre de l'équipe de TF1. Il est majestueux avec sa fourrure flamboyante. "Ce sont des moments extraordinaires", commente Frédéric Geffroy, dans la vidéo en tête de cet article.

Il était dresseur de tigre dans les cirques, quand il a finalement décidé de fonder son association de protection du tigre en milieu naturel. Quatre fois par an, il se rend dans la réserve de Ranthambore, pour observer l'évolution des naissances, car l'espèce a bien failli disparaître. Ils étaient 100.000 dans le monde en 1930, il n'en reste plus que 4.000 aujourd'hui. Au total, 300 gardes forestiers protègent, jour et nuit, les 80 tigres de la réserve des braconniers.